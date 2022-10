Prefeitura de Mafra recebe mais um relatório contendo progressões dos servidores municipais

Comissão Permanente de Avaliação Funcional solicitou autorização para abertura de novo edital para progressão por aperfeiçoamento (cursos relativos aos anos de 2020 e 21)

Com a missão de garantir os direitos dos servidores municipais, o Prefeito Emerson Maas nomeou em abril de 2021 um grupo de servidores responsáveis por realizar periodicamente avaliações funcionais previstas em lei (Lei Municipal nº 3.197, de 19 de junho de 2.007 – Plano de Carreira do Servidor Público Municipal). Sendo assim, convidou cinco servidoras para comporem a Comissão Permanente de Avaliação Funcional.

Trabalho contínuo

Em 2021, a Comissão abriu três editais para progressão, cujas referências (letras) já foram pagas aos servidores. E na manhã desta sexta-feira, 14, as servidoras Joyce Zanetti Silva (presidente), Josilene Aparecida Linkoski Dransfeld (secretária) e Rozane Maria Nissola Teixeira entregaram para o prefeito e para o secretário de administração Adriano Marciniak o relatório contendo resultado do processo de avaliação por desempenho (merecimento) relativo ao Edital nº 001/2022, aberto este ano.

Ao todo, a comissão analisou 497 avaliações que versavam sobre assiduidade, pontualidade, disciplina, produtividade e responsabilidade e tendo sido avaliado positivamente, o servidor terá direito a um incremento em seu salário de uma letra que corresponde a 3% sobre seu salário base, previsto na legislação (lei nº 3197) que institui o plano de carreira, cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional do município de Mafra).

Vale lembrar que o resultado será divulgado através de Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal e o avanço será implantado na folha de pagamento tão somente após a edição da referida portaria.

Mais um edital

Aproveitando a ocasião, a Comissão solicitou autorização para abertura de mais um edital, desta vez por aperfeiçoamento (cursos relativos aos anos de 2020 e 2021). O prefeito prontamente autorizou, ficando assim, em dia com as progressões. Maas parabenizou o esforço de todos os membros da comissão por conseguirem concluir mais uma etapa, com a entrega de mais um relatório em um curto espaço de tempo. “Nomeei esta comissão permanente para que o trabalho seja contínuo e em prol da valorização do servidor”, declarou.

A presidente da comissão mais uma vez ratificou o encargo da Comissão. “Estamos empenhadas em fazer o melhor pelos nossos colegas servidores, abrindo editais, realizando análises relativas a cursos e avaliações e respondendo dúvidas a respeito de progressões”, disse.

Os demais membros agradeceram a receptividade e o apoio do prefeito e do secretário de administração. O prefeito deixou o seu gabinete de portas abertas à Comissão, desejando um bom trabalho e a abertura de novo edital (002/2022).