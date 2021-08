Prefeitura de Mafra recupera máquina para aplicação de asfalto nas vias públicas

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos recuperou mais uma máquina que estava sem uso no Centro de Serviços da Prefeitura de Mafra: uma vibro acabadora de asfalto. Este equipamento é utilizado na aplicação de asfalto quente, com regulagem de aplicação e acabamento.

De acordo com o secretário da pasta, Diego Oliveira, a máquina nunca havia sido utilizada e estava com as mangueiras danificadas devido ao tempo em que ficou parada. “Além disso, os servidores da Prefeitura não sabiam como operar a máquina. Então, convidamos um operador (Altamiro Pauluck – Patrolinha) para capacitar os nossos servidores”, disse.

A máquina que foi adquirida em 2014 por R$ 572 mil e até então não estava sendo usada, deverá entrar em operação em breve. Oliveira explicou que está em processo de licitação a aquisição de asfalto e assim que o material estiver disponível vai ser aplicado nas ruas em situação críticas da cidade.

A vibro acabadora permite que se trabalhe com uma ampla gama de aplicações de pavimentação e é ideal para preencher valas com asfalto, revestir caminhos ou pavimentar em áreas ou rodovias com tráfego.

