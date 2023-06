Prefeitura de Mafra substitui pontes no Saltinho do Canivete

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra entregou nesta semana, mais uma obra no interior do município, que resolveu um problema recorrente de recuperação de pontes de madeira. Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos substituiu por tubos em concreto, a ponte que estava totalmente deteriorada, na Vila Bornatos, na localidade de Saltinho do Canivete.

Na mesma localidade, há cerca de 15 dias e distante aproximadamente 2 km de distância, o mesmo trabalho foi realizado, substituindo outra ponte de madeira por tubos de concreto.

As obras foram destacadas pelo Prefeito Emerson Maas. “Com a substituição por manilhas, acabam-se os problemas para a comunidade, que frequentemente sofria com pontes deterioradas ou caídas, interdições e desvios, melhorando assim a trafegabilidade e as condições de escoamento das safras”, declarou.