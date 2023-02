Prefeitura de Mafra vai realizar audiência pública para apresentação e avaliação das metas fiscais do exercício de 2022

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, vai realizar no dia 28 de fevereiro, às 14 horas, Audiência Pública referente à Apresentação e Avaliação das Metas Fiscais do Exercício de 2022. O local é a Câmara Municipal de Mafra que fica na Rua Siqueira Campos, 53, Centro II, Alto de Mafra.

Esta ação também será transmitida pelas mídias socais da Câmara Municipal e canal do YouTube, garantindo que esta fique gravada e disponível para que o munícipe possa assisti-la a qualquer tempo.

A população está convidada a acompanhar, presencial ou via on line, esta importante ação da Administração Municipal. A Audiência Pública está prevista no artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.