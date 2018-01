Prefeitura de Mafra volta a atender em horário normal

A prefeitura de Mafra já está atendendo em horário normal (sede administrativa e secretarias municipais): de segunda à sexta-feira, das 8 às 12h e das 13h30 às 17h.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Apenas a Secretaria de Saúde atende em horário e local diferenciados até o dia 06 de fevereiro: os atendimentos serão concentrados na ESF Central, das 7 às 19h, permanecendo as demais unidades fechadas. Para atender a população haverá seis médicos e demais profissionais – enfermeiros e técnicos –, tanto no período da manhã quanto no da tarde. Caso o usuário do SUS necessite apenas renovar receita médica no mês de janeiro, deve dirigir-se à ESF Central ou à Policlínica.

Quanto a visitas domiciliares, a Secretaria dispõe de duas equipes (uma para o período da manhã e outra para o da tarde) compostas por um médico e de um técnico de enfermagem para o desempenho desta atividade, podendo esta ser agendada pelo telefone: 3642-7775.

ODONTOLOGIA

Também serão oferecidos serviços odontológicos até o dia 06 de fevereiro no período matutino, das 7 às 13hs, e a partir do dia 22 de janeiro a 06 de fevereiro, no período vespertino, das 13 às 19h. Vale lembrar que tanto para atendimento médico quanto odontológico não é necessário marcar consultas, apenas comparecer à ESF Central. As Unidades de Saúde ESFs voltam ao seu expediente normal dia 07 de fevereiro, das 7 às 16h.