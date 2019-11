Prefeitura divulga data e locais da prova para o Processo Seletivo da Educação

A prova acontece no próximo domingo, dia 24 de novembro

A Prefeitura de Mafra divulgou editais relativos ao Processo Seletivo nº 02/2019 para preenchimento de vagas para professores em caráter temporário, para o ano letivo de 2020. Os editais contêm, entre outras informações, a relação final de candidatos inscritos, após a análise de recursos interpostos contra o indeferimento da inscrição, de acordo com o estabelecido no Edital, bem como a data, horário e locais da prova objetiva, que acontecerá no dia 24 de novembro, próximo domingo, na Escola de Educação Básica Barão de Antonina de Mafra.

As provas serão aplicadas no mesmo local, porém em dois turnos:

Período matutino, com abertura dos portões às 07h50 e fechamento às 08h20 para os cargos de Professor de Educação Infantil; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Inglês; Professor de Matemática e Professor de Português.

Para o período vespertino, com abertura dos portões às 13h50 e fechamento às 14h20, para os cargos de Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano das séries iniciais; Professor de Ensino Religioso e Professor de Prática Zootécnicas/Industriais/ Gerenciais e Agrícolas.

MANUAL DO CANDIDATO

A Prefeitura de Mafra divulgou também o manual do candidato, com informações relativas aos horários de entrada e saída, bem como de toda a prova. Os editais apresentam ainda os resultados dos pedidos relativos às isenções para doador de sangue e de medula óssea e análise de requerimento de vagas especiais.

A Escola de Educação Básica Barão de Antonina fica localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 484, no Centro de Mafra.

A íntegra dos editais pode ser acessada pelos sites www.mafra.sc.gov.br ou www.nbsprovas.com.br