Prefeitura e hospital de Mafra firmam convênio de mais de R$ 13 milhões

De setembro de 2021 a dezembro de 2024, o Município de Mafra por meio do Termo de Convênio e Colaboração Técnica nº 001/2021, vai repassar, através do Fundo Municipal de Saúde, à Associação de Caridade São Vicente de Paulo, mantenedora do Hospital São Vicente de Paulo, a quantia de R$ R$ 13 milhões e 500 mil.

Esse valor servirá para custeio das despesas decorrentes da manutenção dos serviços médico-hospitalares bem como os serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e de apoio do hospital, entre eles o centro cirúrgico, radiologia, tomografia, ultrassonografia, laboratório de análises clínicas e agência transfusional, entre outros, necessários atendimento médico-hospitalar dos casos de urgência e emergência e internações referenciadas.

Para o prefeito Emerson Maas, oferecer à população atendimento de atenção básica, urgência e emergência hospitalar e demais demandas da área, é fundamental para a manutenção da saúde pública. “O momento é de união e de esforço conjunto do poder público e privado em prol da saúde das pessoas. Prover qualidade, dignidade e humanização no atendimento é o compromisso que firmamos com o hospital para prestar serviços cada vez melhores e que servem de referência para os demais municípios da região”, declarou o prefeito.