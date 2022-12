Prefeitura e Hospital São Vicente de Paulo assinam convênio direcionado à atendimento pediátrico

Na tarde da última segunda-feira, 12, foi assinado o aditivo ao convênio de colaboração técnica nº 001/2021 entre entre a Prefeitura de Mafra, através do Fundo Municipal de Saúde, com a Associação de Caridade São Vicente de Paulo, mantenedora do Hospital São Vicente de Paulo/HSVP.

A partir do dia 1º de janeiro de 2023 fica acrescido ao convênio a execução dos serviços de pediatria no regime de sobreaviso, para internação e assistência de pacientes pediátricos nos casos de urgência e emergência de baixa e média complexidade, encaminhados pela UPA.

O recurso de repasse no montante de R$ 30 mil mensais visa o custeio para execução dos serviços médico-hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) até o dia 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado de forma legal.

Saúde da criança

O secretário municipal de saúde, Plínio Saldanha, explicou que para o município o serviço é de grande valia, “pois o hospital disponibilizando quatro leitos para internação de crianças, faz com que estas permaneçam na cidade, não necessitando que se dirijam a outros municípios”.

Já o prefeito Emerson Maas destacou que a saúde da criança é uma prioridade em qualquer governo. “Os convênios são fundamentais para prestação do bom atendimento à população, principalmente nos serviços de saúde e que como este convênio, beneficiam diretamente as crianças”, declarou o prefeito.

Participaram da assinatura além do prefeito e do secretário, o diretor presidente do HSVP, Valdecir Valoja Collo, acompanhado do gerente administrativo Luiz Fernando Scardanzan, os médicos Flávio Steinhorst e André Agostini e o coordenador geral da Atenção Básica, Alain Lourenço Gomes.