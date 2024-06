Prefeitura entrega pavimentação asfáltica e revitalização da praça da Vila Solidariedade

Uma valorização que a comunidade nunca viu em sua história. Essa foi a opinião unânime dos moradores da Vila Solidariedade após a entrega oficial da Praça totalmente revitalizada e do asfalto da rua Benemérito Alamir Marés, na entrada do bairro.

O final de tarde de sexta-feira, dia 14, foi marcante para os moradores da Vila Solidariedade. Após 6 meses de obras, o Executivo mafrense entregou a tão sonhada pavimentação asfáltica da rua Ben. Alamir Marés – os primeiros metros de asfalto que a vila recebe – e a praça local, totalmente revitalizada, iluminada, com campo de futebol cercado com alambrados, parquinho reformado (que continuarão sendo reformados periodicamente) para as crianças e academia ao ar livre para a terceira idade. A pavimentação da rua Ben. Alamir Marés incluiu obras de drenagem pluvial,sinalização viária e calçadas, numa extensão de aproximadamente 600 metros, e trechos com guarda corpo, com investimentos da ordem de R$ 1.267.241,88. Uma realização do Executivo, com recursos próprios e participação da CEF, e emenda parlamentar.

Na ocasião foi anunciado ainda o início de escolinha de futebol para as crianças do bairro, às terças e quintas-feiras, no horário do contraturno da escola, sob a responsabilidade do Departamento de Esportes da Prefeitura de Mafra.

União da comunidade conquista resultados

A gestão municipal disse ser uma grande alegria estar lançando essa obra tão aguardada por todos. Parabenizou a comunidade por sua incansável luta na busca pelas melhorias no bairro, dizendo que os moradores da Vila Solidariedade mostraram que a união entre todos produz resultados positivos e que o esforço de todos não foi em vão. “Agora a comunidade pode se reunir em um local apropriado para receber as crianças, os idosos e os jovens para praticarem atividades de lazer”, concluiu .

O Legislativo municipal disse estar feliz em retornar à Vila Solidariedade para a entrega das obras.“Ficamos felizes em sermos parceiros desta gestão, que a cada dia entrega obras necessárias para a população”. Também parabenizou a comunidade que tanto lutou pelas melhorias e a que agora já pode desfrutá-las.

Atendimento aos anseios dos moradores

A representante da comunidade, Alaídes Taborda, presidente da Associação de Moradores da Vila Solidariedade (foto) falou da felicidade em poder participar desse evento tão sonhado por todos os moradores. “É um sonho realizado e uma felicidade tão grande que não conseguimos traduzir em palavras”, afirmou lembrando os momentos em que recebeu os representantes do governo municipal e fez pedido das obras. Ela agradeceu ao Executivo Municipal pela atenção e pelo pronto atendimento dos anseios dos moradores.