Prefeitura implantará sistema binário no Jardim América para organizar o trânsito

O Prefeito Emerson Maas está trabalhando continuamente em busca do desenvolvimento de Mafra. São projetos e ações a serem implantadas em várias áreas, desde agricultura, economia e urbanismo.

Nesse sentido, está em projeto a modernização do trânsito, com criação de binários, sempre pensando em acompanhar o crescimento da cidade, com infraestrutura para melhor trafegabilidade. Um dos projetos considerados de grande relevância é a implantação do binário Jardim América, abrangendo a Avenida Cel. José Severiano Maia e a Rua João Maria do Valle.

Tanto esse binário do Jardim América como o da Vila Nova, já foram licitados e fazem parte do Plano Mil, do Governador Carlos Moisés, que esteve em Mafra no início de maio, assinando as notas de liberação dos recursos. Somente para o binário do Jardim América o governo do Estado destinará R$ 5 milhões. Ao todo o Governo do Estado repassará ao município de Mafra, aproximadamente R$ 56 milhões.

Organização do trânsito e facilidade de acesso

Segundo o prefeito Emerson Maas o binário representará um marco na organização do trânsito do município e facilitará o acesso para as escolas do bairro e para a UPA. “O bairro tem previsão de aumento da quantidade de veículos transitando devido à implantação de novo viaduto de acesso, além disso, um novo loteamento está em fase de finalização e disponibilizará 511 novos lotes neste bairro. O binário beneficiará aproximadamente 4.500 habitantes”, explicou.

O projeto do binário do Jardim América prevê também a implantação de calçadas regulares e com piso podotátil (desenvolvidos com saliências em relevo) contribuindo para a acessibilidade e segurança dos pedestres do bairro.

Outros projetos na fila para licitação

A administração municipal tem ainda outros projetos que envolverão mudanças e avanços no trânsito e aguardam para ser licitados: nova Avenida Prefeito Frederico Heyse, pavimentação da Rua João Matheus Leick, pavimentação do acesso à área industrial Campo Novo, pavimentação da rua Rivadávia Haymussi, pavimentação da rua 12 outubro, no bairro Faxinal, pavimentação da rua Olga Preisler, além de obras pelas ruas Capitão João Bley, Germano Neumdorf, que serão de grande importantes para os bairros Restinga, Vila Nova, eixos de ligação com a BR 116 e outras localidades.