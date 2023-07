Prefeitura inicia recape asfáltico da Rua José Cassias Pereira, na Vila Nova

A Prefeitura de Mafra iniciou na quarta-feira, dia 19, o recape asfáltico da rua José Cassias Pereira, na Vila Nova. A obra está sendo realizada pela secretaria de obras e serviços público, com recursos próprios do município, num valor aproximado de R$ 200 mil.

Compreenderá o trecho entre as ruas Professor Gustavo Friedrich e Prefeito Plácido Gaissler e atende reivindicação da população, pois a pavimentação existente do local encontra-se deteriorada. O recape em CBUQ (concreto betuminoso usinado quente) será de fundamental importância pois a via terá ligação com o Binário que está sendo implantado na Vila Nova.