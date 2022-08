Prefeitura lança convite para cidadão expressar seu amor por Mafra

Compartilhar no Facebook

A forma de expressão será livre podendo ser poesia, conto, redação, letra de música etc., à escolha do artista

Mafra vai completar 105 anos no dia 8 de setembro. E para comemorar essa data, a Prefeitura de Mafra quer dar espaço aos seus filhos, mafrenses de nascimento ou por adoção, de manifestarem o seu amor pela cidade em que vivem. Para tanto criou o espaço “Mafra em Verso e Prosa”.

O espaço poderá ser utilizado para publicação de poesias, músicas, contos ou redações que externem o sentimento de amor à sua terra natal. Podem participar os filhos da terra ou apenas um amigo presente e que encontrou acolhida, amparo ou mesmo o amor nesta “…Mafra, Mafra, do céu escolhida…”

O tema é livre, podendo variar entre suas belezas naturais, sua culinária, seu povo e sua história. As obras devem vir com identificação do autor e um número de telefone para contato.

Para participar os interessados devem mandar suas criações para o email imprensapmmafra@gmail.com ou pelo whatsapp (47) 9 9199-6510. A publicação se dará no site oficial da Prefeitura de Mafra www.mafra.sc.gov.br, a partir do dia 1º de setembro.