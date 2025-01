Prefeitura realiza asfaltamento na Rua 12 de Outubro

A Prefeitura de Mafra iniciou na terça-feira, 14, a pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Rua 12 de outubro, no bairro Faxinal, numa extensão que compreende 500 metros.

Além do asfaltamento, consta na obra colocação de meio-fio, sinalização horizontal (pintura de faixas de pedestre e de retenção) e vertical (placas – PARE, Limite de velocidade, entre outras), passeio e rampa de acessibilidade e drenagem pluvial.

Para o prefeito Emerson Maas, a pavimentação asfáltica desempenha um papel crucial no desenvolvimento de bairros e comunidades. “Trata-se de um investimento estratégico no bem-estar e no progresso de uma comunidade. Além da melhoria na mobilidade e qualidade do ar (diminuindo a poeira), a pavimentação contribui para a valorização das propriedades”, disse.

Investimento

De acordo com o Edital n° 03/2023 de Concorrência Pública foi contratada empresa especializada para realizar as obras de pavimentação asfáltica ecológica das ruas do Faxinal:  12 de Outubro, Servidor Ernesto Nitz, 25 de Março e Pioneiro 13 de Maio. As obras contam com recursos do financiamento CAIXA/FINISA, totalizando R$ 6.964.319,81, sendo investidos na Rua 12 de Outubro o montante de R$ 1.443.210,01.