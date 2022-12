Prefeitura realiza evento com estagiários que atuam com inclusão nas escolas de Mafra

Estagiários que atuam com alunos com necessidades especiais na rede municipal de educação, participaram do encerramento das capacitações do ano de 2022, realizada no Acampamento Moriah na última semana. Foi um momento de agradecimentos, reflexão e descontração com brincadeiras como tirolesa e pêndulo.

Durante o ano foram vários momentos de capacitação aos estagiários, sob a responsabilidade da coordenadora do setor de Atendimento Educacional Especializado – AEE, Ana Cláudia de Souza Domingues, da secretaria municipal de Educação, Esporte e Cultura. O objetivo da Secretaria é proporcionar conhecimentos para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino para os alunos com deficiências, matriculados nas escolas de Mafra.

A secretária Jamine Emmanuelle Henning entrou no ritmo das brincadeiras e declarou: “é a valorização dos nossos profissionais que atuam na educação, que com esse momento de descontração, encerra com chave de ouro todo o conhecimento proporcionado em 2022”.

Momento de reconhecimento

O dia presenciou ainda um lindo momento de agradecimentos, feito aos atletas de Mafra que representaram o município nas paralimpíadas brasileiras, em São Paulo. Foram 4 atletas que participaram das Paralimpíadas Escolares de 2022 e que trouxeram na mala 10 medalhas para Mafra, sendo duas de ouro, cinco de prata e duas de bronze. O Professor Paulo Martins recebeu os parabéns pelo incentivo aos alunos.

Jamine agradeceu ao acampamento Moriah, que gentilmente cedeu o espaço “para a valorização ao trabalho desses profissionais, que ajudam diariamente para a inclusão escolar” e declarou: “não é um laudo que vai limitar a educação”.