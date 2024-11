Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra continua na busca em proporcionar melhores condições de vida para a população. Nesse sentido está realizando durante a semana, várias obras de reparos em ruas do centro e bairros de Mafra.

São obras como conserto de lajotas em diversos pontos na Rua Mathias Piechnick, no Centro I Baixada; tubulação na Rua Eurípio Rauen, no alto de Mafra e ainda operação tapa buraco nas ruas Castro Alves, Vila Argentina e José Stoebel Filho, no Faxinal.