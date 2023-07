Prefeitura realiza Torneio Municipal Mafra de Tênis de Mesa

Vem aí o Torneio Municipal Mafra de Tênis de Mesa. Será no dia 2 de agosto, às 18h30, no Ginásio de Esportes Wilson Buch. As inscrições são gratuitas e já estão abertas, podendo ser feitas em dois locais diferentes: na EMEB Mário Goeldner e no Ginásio de Esportes Wilson Buch.

Na escola Mário Goeldner, somente nas terças e quartas feiras, das 18h30 até às 21 horas, durante o horário de treinamento de Tênis de mesa que acontece no local, ou ainda pelo telefone (47) 984942500, com Prof Roberto. No Ginásio de Esportes Wilson Buch as inscrições podem ser feitas diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13h30min às 17 horas.

O Torneio será disputado nas seguintes categorias:

Masculino – de 10 a 13 anos e de 14 a 16 anos;

Feminino – de 10 a 13 anos e de 14 a 16 anos;

Dupla aberto masculino e feminino

O Torneio Municipal Mafra de Tênis de Mesa é uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio do departamento municipal de Esportes.