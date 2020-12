Premiadas as escolas vencedoras do concurso “Boas Práticas de Alimentação Escolar”

A Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho conquistou o primeiro lugar no concurso “Boas Práticas de Alimentação Escolar do Município de Mafra”, realizado no período de fevereiro a novembro de 2019, entre as escolas da rede municipal de ensino. A E.M.E.B. São Sebastião e o C.E.I.M. Sara Rosa Rodrigues ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugar.

Ao todo foram 24 escolas inscritas, das quais 17 concluíram o projeto, que teve por finalidade despertar na comunidade escolar a consciência da necessidade de uma alimentação saudável. Os critérios de avaliação foram: número de turmas e alunos envolvidos, atividades pedagógicas desenvolvidas, presença na horta/pomar, trabalhos de reciclagem, compostagem e, ainda, aulas de culinária. A realização foi do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Prefeito de Mafra, Wellington Bielecki parabenizou as 24 escolas participantes e destacou a importância do envolvimento da comunidade em ações que proporcionem mudanças de hábitos para uma melhor qualidade de vida.