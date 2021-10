Premiados em Mafra os vencedores do concurso da vitrine mais enfeitada

Compartilhar no Facebook

Aconteceu na sexta-feira, 1 de outubro, a premiação do concurso de vitrines enfeitadas, ação que fez parte do Festival da Primavera realizado pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra. Foram as seguintes das vencedoras:

– Primeiro lugar- Loja Lila Lili;

– Segundo lugar – Floricultura Torrefelle;

– Terceiro lugar – Óticas Diniz

O Prefeito Emerson Maas fez a entrega dos certificados de participação e agradeceu aos lojistas. “Estamos dando os primeiros passos para tornar nossa cidade mais bela e demonstrarmos todo nosso amor à Mafra. Acreditamos que no futuro, todos vão defender essa bandeira como o mesmo sentimento”, afirmou. Ele parabenizou as vencedoras, salientando a parceria e demonstração de carinho para com o município.

A Secretária Janime Emmanuelle Henning também agradeceu o empenho e a colaboração dos lojistas. “Queremos deixar os nossos mais sinceros agradecimentos aos participantes. Vocês ajudaram a abrilhantar o evento e a deixar Mafra florida, alegre e feliz. Parabéns às vencedoras”, declarou.

