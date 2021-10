Premiados os vencedores do concurso cultural sobre segurança no trânsito do DETRAMM

Bicicletas, kits escolares e mascotes do Proerd. Estes foram os prêmios dados aos vencedores do concurso cultural do Departamento de Trânsito do Município de Mafra (DETRAMM) cujo tema foi “Pedestre e Ciclista – Ver e Ser Visto” – Edital 001/2021.

O concurso abrangeu todas as escolas municipais, envolvendo alunos do 1º ao 9º ano, que participaram com desenhos. Uma comissão formada por servidores da Prefeitura e membros da Guarnição Especial da Polícia Militar de Mafra escolheram seis vencedores.

A entrega dos prêmios aconteceu na sexta-feira, 15, no gabinete do prefeito Emerson Maas. Na ocasião, além do prefeito, a vice Celina Dittrich Vieira, membros do DETRAMM, diretores e professores das escolas, alunos e os representantes da PM, Capitão Marcio Rosa Lopes e o Sub-tenente Pedro Luiz de Moraes. “Esta é uma ocasião muito especial, pois estamos reconhecendo além do talento, o conhecimento que as crianças têm sobre o trânsito, que é um ato de democracia. Todos fazemos parte desse processo. Temos de respeitar as regras e ter responsabilidade”, declarou o prefeito. A vice-prefeita também parabenizou a todos destacando a importância do concurso no qual o tema foi trabalhado interdisciplinarmente nas escolas.

Confira a lista dos ganhadores

– BICICLETA ARO 20

Ana Luisa Fleischmann

Escola E.M.E.F Campo da Lança

5º ano, período vespertino, turma 2

– BICICLETA ARO 26

Valdinei Jose Joaquim Ferreira

Escola E.M.E.B. Avencal São Sebastião

9º ano

– UM KIT ESCOLAR

Jhoana M. P. Eufrasio

Escola E.M.E.B. Augusta Vitória

2º ano



– UM KIT ESCOLAR

Luana Vitória Schafaschek

Escola E.M.E.F Campo da Lança

2° ano

– UM DAREN (MASCOTE PROERD)

Maria Eduarda Carvalho

E.M.E.B. Benemérito Felipe Carvalho Martins

3° ano

– UM DAREN (MASCOTE PROERD)

Suraia Tais Schafaschek

E.M.E.B. AVENCAL DO SALTINHO

1º ano

