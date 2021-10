Prêmio Destaque Empresarial 2021 é lançado em Mafra

Com a finalidade de premiar os empresários locais e também oportunizar às empresas a realização de diagnósticos de gestão, identificando oportunidades e melhorias nos negócios, aconteceu na noite de quinta-feira, dia 7, na Amplanorte, o lançamento do Prêmio Destaque Empresarial 2021.

A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, Associação Empresarial de Mafra – ACIM e Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro. A solenidade contou com a presença de empresários e empreendedores locais, além de autoridades mafrenses.

Prêmio Destaque Empresarial 2021 premiará 3 empresas por categoria. Durante a solenidade aconteceu a explicação das categorias que as empresas poderão participar, quais sejam: comércio, serviço, indústria, agronegócio e responsabilidade social. Também serão premiados, maior arrecadador de ICMS, maior arrecadador de ISS e maior arrecadação de Produtor Rural.

Apoio à iniciativa

O Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro, Luiz Carlos de Souza disse que município de Mafra está de parabéns pela iniciativa e que a CDL apóia o evento como parceiro.

A Presidente da Associação Empresarial de Mafra, Valquíria Teixeira Rubbo disse ser com muita alegria que a ACIM está incentivando e apoiando a ação de premiar o destaque empresarial de 2021. “Quando a gente é desafiado como um momento como este, somos instigados a todo instante a sermos melhores. Que esse prêmio seja para instigar o empresário a ser cada vez melhor, mas ele já deve se sentir o melhor do ano, por tudo o que superou neste período de pandemia ”, declarou.

Mais emprego e renda

O Prefeito Emerson Maas disse ser uma grande alegria retomar esse prêmio Destaque Empresarial, do qual participou da idealização em 2021. “O que queremos é trazer um programa que vai incentivar uma melhoria contínua da empresa, através de uma auto avaliação, para identificar o que é necessário alterar para crescer sempre mais”, afirmou e completou: “as empresas melhorando sua gestão estão automaticamente gerando mais renda e mais empregos”. O Prefeito disse ainda desejar que as empresas cresçam e sejam destaque não só em Mafra, mas também no Estado e no País.

Inscrições

As Inscrições acontecerão pelo Link:

https://forms.gle/Pob3poCabmRSr5AA9 até o dia 22 de outubro de 2021. Informações pelo telefone (47) 9 8425-0316.

