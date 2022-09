Prêmio Destaque Empresarial de Mafra 2022 abre inscrições em 1º de outubro

Compartilhar no Facebook

O Prêmio Destaque Empresarial 2022 de Mafra abrirá inscrições a partir do dia 1º de outubro para premiar empresários locais e também oportunizar às empresas a realização de diagnósticos de gestão, identificando oportunidades e melhorias nos negócios.

A novidade deste ano será a parceria com o SEBRAE/SC que trará um time técnico, que fará uma avaliação da sua empresa e dará devolutiva dos pontos a melhorar ou corrigir. As inscrições encerram no dia 30 de outubro.

O Prêmio Destaque Empresarial 2022 premiará 3 empresas nas categorias comércio, serviço, indústria, responsabilidade social maior arrecadador de ICMS, maior arrecadador de ISS e maior arrecadação de Produtor Rural. A Premiação acontecerá no dia 7 de dezembro.

A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, SEBRAE, Associação Empresarial de Mafra – ACIM e Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro.

Inscrições

As Inscrições acontecerão pelo Link: https://forms.gle/ZNksSCxmm4mE3FVS7 até o dia 30 de outubro de 20212. Informações pelo telefone (47) 9 8425-0316.