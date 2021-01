Presidente da Câmara de Mafra explica gastos com diárias e viagem a Brasília

Nesta semana um dos principais assuntos da população de Mafra e das redes sociais foi o curso que a nova presidente da Câmara, vereadora Dircelene Dittrich Pinto (Podemos), com menos de 30 dias de mandato, pode ter gasto R$ 3.520,00 em diárias, em uma viagem numa cidade satélite de Brasília/DF onde participou de um curso para vereadores durante o meio de semana até ontem, 29.

Nas redes sociais foi divulgado que além do valor da diária a viagem teve outros custos como passagem de avião R$ 1.558,00, valor do curso R$ 550,00 e custos do motorista R$ 184,00, chegando a um total de R$ 5.812,00.

O valor da diária pode ser confirmado através do Portal da Transparência da Câmara.

Uma das formas de justificar a diária, foi divulgada um vídeo da vereadora Dircelene junto com o prefeito Emerson Maas, com o deputado Ismael dos Santos (PSD), anunciando uma emenda de R$ 100 mil para Mafra.

Versão da presidente da Câmara

Nossa reportagem procurou ouvir a versão da presidente da Câmara Dircelene Dittrich Pinto oportunizando-a explicar e esclarecer a viagem a Brasília, bem como o curso e os gastos com diárias.

Por telefone na tarde da última quinta-feira 28, Dirce enalteceu a necessidade de se capacitar, visto que nunca ocupou um cargo no legislativo antes e muito menos como presidente do poder legislativo, o qual julga um cargo público eletivo de tamanha relevância, responsabilidade e complexo para alguém que nunca foi vereador e muito menos presidente de uma Câmara de Vereadores, “preciso me capacitar para poder desempenhar da melhor maneira possível um cargo público tão importante como este a qual fui eleita pelo povo, ainda mais, como presidente e gestora de uma Câmara ainda no primeiro ano de mandato, onde sequer tenho oportunidade de aprender algo durante a legislatura, mas sim de imediato”. Ela também justificou que seu aprendizado será compartilhado com os demais colegas vereadores.

Também justifica sua viagem que iria aproveitar o momento para em Brasília pleitear uma emenda parlamentar junto ao deputado federal Ismael dos Santos (PSD), no valor de R$ 100 mil para Mafra.

Com relação aos gastos, Dircelene adiantou que pretende contabilizar todo o montante envolvido na viagem e a partir destes custos, irá fazer um estudo junto ao jurídico da Câmara visando editar um novo decreto regulamentando os novos valores que poderão ser gastos com diárias, que segundo ela, serão bem abaixo dos permitidos atualmente, onde no seu entendimento, vários cortes podem ser feitos e valores podem ser diminuídos além de novos critérios para o uso de diárias.

Expressou que gostaria de devolver os valores gastos já nesta sua viagem que julga excedentes, porém, segundo o assessor jurídico da Câmara isto não é possível sem um decreto regulamentando.

Também disse que irá se pronunciar oficialmente sobre sua viagem, bem como as diárias e os planos com relação a nova regulamentação das mesmas.

