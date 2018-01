Presidente da Câmara de Vereadores de Mafra se reúne com prefeito

A primeira sessão ordinária do ano acontece no dia 05 de fevereiro (segunda-feira), com início às 19h

Na última quinta-feira (18), o presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, Adilson Sabatke (PP) esteve na nova sede da Prefeitura, onde se reuniu com o prefeito Wellington Bielecki,

A intenção do atual do presidente da Câmara é manter o diálogo aberto com o Poder Executivo mafrense. De acordo com o Sabatke, tanto os vereadores quanto o prefeito trabalham em prol da comunidade mafrense, por isso a importância de discutirem, buscarem e trabalharem em conjunto fomentando o desenvolvimento da cidade.

A casa legislativa mafrense está atendendo desde o dia 08 de janeiro. A primeira sessão ordinária do ano acontece no dia 05 de fevereiro (segunda-feira), com início às 19h.