Presidente do Observatório Social Brasil visitou Mafra

Nóbrega enalteceu Mafra, lembrando que o OS criado no município influenciou demais cidades vizinhas e do estado em criar os seus Observatórios Sociais

O presidente do Observatório Social (OS) Brasil, Nei da Nóbrega Ribas, esteve em Mafra para acompanhar os trabalhos o Observatório de Mafra, que na opinião dele é estratégico devido à região do nosso município.

A visita também serviu para ver como OS Brasil pode contribuir com Mafra. Eles irão disponibilizar o suporte técnico e a parte tecnológica para que o OS mafrense atinja seus objetivos, pois após a conclusão dos procedimentos iniciais o momento agora é de definir os planos de ação.

Nei da Nóbrega também disse que está sendo criando o Observatório Social Santa Catarina, que será o primeiro OS estadual no país e que o exemplo de Mafra em ter o seu Observatório Social influenciou cidades como Rio Negrinho e São Bento do Sul a criarem os seus.

OBSERVATÓRIO SOCIAL

Os Observatórios Sociais são associações sem fins lucrativos, cujo objetivo é a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos no âmbito municipal. Também promove ações de cidadania fiscal, conscientizando a população em relação a importância de pagar os tributos e de exigir a correta aplicação desses recursos. Além disso, há a produção de indicadores de eficiência da administração pública que permitem mensurar os trabalhos efetuados pela prefeitura e compará-los com as demais.