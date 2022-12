Presidentes de grêmios estudantis reúnem-se com o Prefeito de Mafra

Criação e manutenção de hortas escolares, projetos ambientais de reciclagem, fortalecimento de empreendedorismo são os desafios propostos pelo Chefe do Executivo aos presidentes eleitos dos grêmios

Democracia, cidadania, trabalho em equipe, liderança. Uma forma dos alunos das escolas municipais do 6º ao 9º ano exercerem essa participação é por meio do Grêmio Estudantil. No início de novembro foram eleitos os grêmios das escolas EMEB Evaldo Steidel, EMEF São Lourenço, CEM Beija-Flor, CEMMA, EMEB Avencal São Sebastião, EMEB Prof. Mário de Oliveira Goeldner e Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho.

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, recebeu na manhã de terça-feira, 29, os presidentes dos grêmios e os diretores das escolas. Em um primeiro momento, Maas conversou com os alunos, pedindo que cada um se apresentasse. “É muito importante essa representação de vocês no grêmio das escolas. A presidência de vocês se compara ao cargo de prefeito, pois vocês são os representantes dos alunos na escola, assim como eu represento os munícipes”, comparou. O prefeito também enfatizou a importância de focar no interesse coletivo, acima do individual. “Pensar sempre no que é melhor para a comunidade escolar”. Maas também falou sobre as conquistas na área da educação, como aquisição de computadores paras as escolas, apostilas, ar-condicionado, dentre outras. “Quero que vocês sejam os fiscais da escola. Sejam meus representantes, vendo se os computadores estão funcionando e se os professores estão usando, por exemplo. Eu não consigo estar em cada sala de aula, mas cada um de vocês consegue”. Além desse acordo, o prefeito lembrou da importância do empreendedorismo que vem sendo desenvolvido nas escolas (JEPP), bem como das inovações na área para garantir um futuro promissor aos futuros trabalhadores.

Desafios

Para 2023 o prefeito propôs desafios aos alunos, sendo um deles a implantação de hortas nas escolas, a fim de poder cultivar alimentos para auxílio aos alunos mais carentes. O outro foi em relação ao meio ambiente, solicitando que sejam feitos novos projetos de reciclagem e ainda o fortalecimento da bandeira do empreendedorismo, com projetos que envolvam a tecnologia 5G, entre outros. “A velocidade da internet 5G é grande, mas as soluções precisam ser criadas. Para isso precisamos utilizar os laboratórios de informática para fortalecer o empreendedorismo tecnológico”, declarou.

A secretária de educação, esporte e cultura, Jamine Henning, ratificou as declarações do prefeito, dizendo que os alunos serão ‘mini-prefeitos’ em suas escolas e multiplicadores das informações. “Para se manterem informados, acessem o site da Prefeitura e as redes sociais, que contém as realizações da Prefeitura”, disse. Ao final, Maas parabenizou os eleitos e desejou um bom mandato a todos.

Conheça os presidentes eleitos dos grêmios