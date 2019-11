Presidentes do Grupo Vilela e Condor recebem o título de cidadão honorário de Mafra

Na última quinta-feira 07, a Câmara Municipal de Mafra outorgou a maior honraria do poder legislativo: o título de cidadania honorária mafrense. Os homenageados foram Andrelino Vilela (fundador e presidente do Grupo Vilela) e Pedro Joanir Zonta (fundador e presidente do Grupo Condor). A sessão solene ocorreu no London Club em Mafra.

Durante uso da palavra, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Valdir Sokolski, destacou a importância dos homenageados para o município, seja por meio das suas empresas ou por meio de ações voltadas à comunidade. Já o prefeito, Wellington Bielecki, enfatizou que o título de cidadania honorária mafrense torna os homenageados irmãos e que é uma forma de agradecer por tudo que fizeram e fazem pelo município. A vereadora Claudia Bus (PTB) falou em nome dos 13 vereadores.

Após receber o título, Pedro Joanir Zonta contou um pouco da sua trajetória e dos desafios iniciais no ramo mercadista. Hoje o Grupo Condor tem 45 anos, 28 hipermercados, 18 supermercados, cinco supermercados com lojas de eletrônicos. Além disto, Zonta agradeceu ao apoio dos funcionários e, principalmente, da família para concretizar seus sonhos.

O segundo homenageado Andrelino Vilela discursou com o coração. Na sua fala, Vilela afirmou que amava Mafra antes de instalar suas empresas no município. Agora, é grato por ter a oportunidade de gerar empregos, ajudar no desenvolvimento do município e também trabalhar para se tornar a maior empresa farmacêutica veterinária do mundo, atualmente está na terceira colocação.

Para o presidente e os demais vereadores, a história de Mafra é composta por imigrantes e nativos que juntos construíram esse lar, assim como os homenageados. A próxima sessão ordinária ocorre na segunda-feira, 11, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Mafra.