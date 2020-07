Presídio de Mafra realiza ação de prevenção ao coronavírus

Na manhã desta segunda-feira (06), o Presídio Regional de Mafra realizou uma operação de sanitização das celas, entrega de produtos de higiene e limpeza, novos colchões e novos uniformes de inverno para todos os internos da unidade. O procedimento tem o intuito de profilaxia, evitar o contagio dos internos com o novo COVID-19 (coronavírus).

No mês de março, antes mesmo do Decreto emergencial do Governo do Estado, procedimentos preventivos foram tomados pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, como a criação de uma Sala de Situação, suspensão das escoltas estaduais e interestaduais, suspensão das transferências, realização de audiências por videoconferência, contratação de profissionais de saúde em caráter temporário para auxiliar no atendimento aos internos, suspensão das visitas físicas e o ingresso de materiais externos aos presos.

As visitas estão sendo realizadas por videochamada ou ligação telefônica e o contato por cartas continua ocorrendo, mas via e-mail, que após recebido é impresso e entregue aos internos que podem responder seus familiares.

Até a noite do último domingo, a SAP que abrange o Sistema Prisional e o Sistema Socioeducativo Catarinense, registrou 134 casos de COVID-19 e 01 óbito, são 61 servidores, 08 funcionários, 65 presos e 01 adolescente positivados, com 64 recuperados e os demais sendo monitorados.

O Departamento Penitenciário Nacional emitiu nota no dia 27/06/2020 declarando a importância de se realizar a suspensão do contato físico com os internos, tema que foi amplamente discutido com o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça e Cidadania, que por unanimidade decidiram manter a suspensão das visitas até o dia 31 de julho, para o bem estar das famílias, profissionais e internos.