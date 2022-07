Prevenção em odontologia no CAPS I Casa Azul

Compartilhar no Facebook

A equipe de odontologia da Estratégia de Saúde da Família – CAIC realizou na última semana, ação de prevenção no Centro de Atenção Psicossocial de Mafra CAPS I – Casa Azul.

Participaram da ação Débora Taucheck e Carla Schermack Ribeiro, respectivamente Dentista e Técnica em Higiene Dental, além da Agente Comunitária de Saúde, Elita Alves Cabral. A ação foi realizada na oficina de Atividade de Vida Diária, do Terapeuta Ocupacional do CAPS, Saulo Vieira.

O CAPS I – Casa Azul tem como função principal a reabilitação psicossocial. São atendidos na unidade agravos de saúde mental graves e persistentes, pessoas com problemas com álcool e outras drogas com idade acima de 12 anos, geralmente encaminhados pelos outros serviços da Rede – ESFs, Policlínica, Núcleo Materno Infantil, UPA, entre outros.

O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I Casa Azul atende na Rua José Boitex, s/n, próximo ao MIG da Vila Ivete. Os Telefones para contato são (47) 3642 5298 – Celular (47) 98402-7456.