Previsão para chegada de gás natural em Mafra é até 2023

A informação é do presidente da SCGás, Willian Anderson Lehmkuhl

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O presidente da SCGás, Willian Anderson Lehmkuhl, em entrevista anunciou que dentro do plano de negócios da empresa está a criação de um rede isolada para distribuição de gás natural na região do Planalto Norte atendendo as cidade de Mafra, Canoinhas e Três Barras. As cidades foram escolhidas devido aos investimentos industriais que estão vivendo.

Segundo o presidente será instalada uma rede isolada de distribuição alimentada por caminhões para atender a região. A previsão é que o gás natural chegue as cidades até o ano de 2023.

A região de Lages foi a primeira a receber esse tipo de rede no estado.

Veja o trecho da entrevista em que o presidente da SCGás fala da instalação da rede isolada de Gás Natural na região:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“A próxima região que está no nosso plano de negócio é o planalto norte, região de Mafra, Canoinhas, Três Barras, onde está acontecendo o maior investimento privado de Santa Catarina, com a ampliação das indústrias de papel. O projeto é começar a rede isolada para ser concluída até 2023.”