PRF faz escolta da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padroeira da Igreja Greco-Católica Ucraniana em Mafra

Na manhã do domingo (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportou e escoltou a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padroeira da Igreja Greco-Católica Ucraniana em Mafra, que congrega, além do município sede, várias cidades da região, como Joinville, Rio Negro, Taió e outras.

A Santa foi acompanhada por uma carreata que partiu da sede da Igreja Ucraniana às 9h e percorreu as ruas do município e trechos da BR 116. Foram duas horas de carreata, passando por todos os bairros da cidade até retornar à Igreja, com a imagem sempre guarnecida por policiais rodoviários federais com o apoio de policiais militares.