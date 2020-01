Primeira neurocirurgia com paciente acordado é realizada pelo Hospital São Vicente de Paulo

A cada ano que passa, os avanços tecnológicos permitem a realização de procedimentos cirúrgicos com cada vez mais alta complexidade. A cirurgia com o paciente acordado, participando de todo o processo e com possibilidade de mínimas sequelas, é um desses aprimoramentos. Este tipo de operação é utilizada, por exemplo, para abordagem de tumores intracranianos e distúrbios funcionais em áreas eloquentes.

No último domingo, dia 19, foi realizada com sucesso, a primeira cirurgia com o paciente acordado pelo Hospital São Vicente de Paulo, para remoção de tumor cerebral. “Trata-se de uma operação de altíssima complexidade e necessita não apenas de tecnologia, mas também de capacitação humana. Aqui no HSVP, nós contamos com equipamentos de ponta e um time de profissionais preparados para todo o processo”, explica o Dr. Michael R. Lang. “São poucos os hospitais de Santa Catarina que estão aptos e realizando este tipo de procedimento, elas são realizadas apenas em grandes centros”, complementa o neurocirurgião.

Durante a cirurgia, a interação com o paciente é fundamental e esse é o diferencial do procedimento. É necessário mantê-lo participativo, ao mesmo tempo avaliando se alguma capacidade funcional, desde linguagem, cálculo, memória ou movimentação de alguma região do corpo possa ser comprometida durante a cirurgia. A técnica permite que o cirurgião tenha a localização em tempo real de regiões funcionais do cérebro, permitindo ainda a preservação destas regiões. É considerada uma cirurgia padrão ouro para a identificação das áreas eloquentes, que correspondem às regiões motora, sensitiva e de linguagem. A decisão de manter o paciente acordado é exatamente com esse propósito, de garantir que estas áreas eloquentes, sejam preservadas ao máximo possível.

“Diante do diagnóstico de um tumor no cérebro pode parecer difícil controlar a ansiedade do paciente, porém buscamos isso de toda forma pois é fundamental para o sucesso da cirurgia com paciente acordado. A explicação detalhada de todos os passos da cirurgia e os benefícios que podem ser atingidos com a Escolha da técnica deixam o paciente mais confortável”, explica o neurocirurgião Dr. Leonardo Ruschel com formação em neurocirurgia oncológica e experiência em cirurgia com paciente acordado.

Esse tipo de cirurgia é possível através de técnicas de anestesia, com a realização de uma sedação superficial e anestesia no local com o controle de cada uma das fases da neurocirurgia, desde o começo ao final do processo, com o suporte continuado e métodos específicos de monitorização, com todo o cuidado na manipulação de determinada região para não prejudicar nenhuma função cerebral.

O procedimento foi realizado através do SUS – Sistema Único de Saúde. “Este tipo de procedimento sendo realizado também através do SUS, além de particulares e convênios, é o grande diferencial do Hospital São Vicente de Paulo para a comunidade de Santa Catarina, pois o HSVP está se tornando referência no Estado para tratamento de doenças neurológicas” frisa Dr. Michael.

A paciente S. S. K. conta que “foi uma experiência surpreendente e marcante, porém o fato de eu estar vendo o que estava acontecendo, o excelente atendimento da equipe desde enfermeiras, atendentes e médicos, o papel da médica que ficou conversando comigo o tempo todo foi super importante, tudo isso me deixou mais tranquila. Saí da sala de cirurgia bem e já falando…continuo me sentindo bem e a recuperação está sendo bastante rápida.” A paciente teve alta no dia 22/01 e pode continuar sua recuperação em casa.

A equipe que realizou a primeira neurocirurgia com paciente acordado no HSVP em Mafra foram: Dr. Michael R. Lang – Neurocirurgião, Dr. Leonardo G. Ruschel Neurocirurgião; Dra. Kristel Back Merida – Neurologista; Dr. Stenio Gabriel M. Penedo –Anestesista; Alessandra Apª Ulbrich Schade – Instrumentadora e Eliane Fontoura – Circulante.