Primeiro dia da Mafra Fest teve a presença de grande público

O clima colaborou e o primeiro dia da Mafra Fest registrou um grande número de pessoas na data em que Mafra completou 105 anos (08 de setembro). Às 15 horas, no local da festa, houve culto ecumênico para abençoar o município e seus habitantes pela passagem de mais um aniversário. À tarde seguiu com apresentações de artistas locais e às 20 horas aconteceu a abertura oficial dos festejos.

Enfim, juntos!

Após quase dois anos sem realizar um grande evento comemorativo, a cidade voltou a oferecer quatro dias de lazer para as famílias. No momento da abertura oficial, em meio a autoridades convidadas (municipais, estaduais e federais), entre prefeitos de cidades vizinhas, vereadores, militares, juízes, secretariado municipal e demais convidados, a secretária de educação, esporte e cultura, Jamine Henning se dirigiu ao público e falou sobre a importância da data. “Este é um espaço de harmonia e diversão. Quatro dias para juntos comemorarmos o aniversário e Mafra. Parabéns para nossa cidade e para cada um de nós”, disse. Quem também se pronunciou foi o vereador David Roeder, na ocasião representando o presidente da Câmara Municipal, Vanderlei Peters, que destacou a “satisfação de chegar a este momento, no qual todos trabalharam com vontade, saúde e dedicação para curtir os 105 anos do município”.

Na vez do prefeito Emerson Maas, este lembrou as intempéries enfrentadas em Mafra no final de 2021 e início deste ano, a qual foi acometida por três chuvas de granizo seguidas, vitimizando várias famílias. Maas enalteceu o trabalho e parceria da Defesa Civil local e estadual, servidores municipais, voluntários, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 5º RCC e empresários que colaboraram para mitigar o sofrimento das diversas famílias afetadas. “Todos que fazem parte desta gestão estão fazendo de Mafra um lugar melhor. Agradeço a todos que ajudaram a recuperar a situação das residências, assim como aos prefeitos de outras cidades que também nos auxiliaram”, declarou. O prefeito enalteceu ainda a parceria entre Executivo e Legislativo “por todas as conquistas” e toda equipe de governo. “Chegamos aos 105 anos de história. Quantas pessoas e entidades passaram por este processo. Se fazemos algo é porque temos pessoas lutando por esta cidade, aumentando a auto-estima dos nossos moradores. Mafra Fest é a Festa do Peixe, do Produtor, das Etnias. Mafra é tudo isso e muito mais”, concluiu, saudando toda a população.

Festa continua

A noite seguiu com apresentação de bandas locais no palco alternativo e mais tarde subiram ao palco principal, para os shows gratuitos, a dupla Theodoro e Sampaio e logo após Diego e Vitor Hugo. O público vibrou e cantou os sucessos dos artistas. Quem foi à Praça Ferroviário Miguel Bielecki também pode aproveitar a área gastronômica e espaço kids com diversos brinquedos infláveis para criançada.

A Mafra Fest segue até domingo, com vasta programação. Acesse o link MAFRA FEST e saiba mais.