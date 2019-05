Primeiro livro ata da ACI é encontrado na Câmara de Vereadores de Mafra

Oficialmente no dia 08 de abril, o presidente da Câmara de Vereadores Valdir Sokolski esteve na ACI de Mafra, para fazer a entrega do livro no qual encontra-se o primeiro estatuto de criação da entidade, bem como outros acontecimentos compreendidos no período de 1952 a 1966

No dia 03 de abril do corrente ano, o presidente da ACI de Mafra Carlos Alberto Nitz reuniu-se com o presidente da Câmara de Vereadores de Mafra Valdir Sokolski e com o então diretor da Câmara de Vereadores Cleciomar Witt, onde na oportunidade, os mesmos informaram a existência do primeiro livro de registro de atas da ACI de Mafra, o qual estava sob a guarda da Câmara de Vereadores.

Oficialmente no dia 08 de abril, o presidente da Câmara de Vereadores Valdir Sokolski esteve na ACI de Mafra, para fazer a entrega do livro no qual encontra-se o primeiro estatuto de criação da entidade, bem como outros acontecimentos compreendidos no período de 1952 a 1966, resgatando assim boa parte da história da ACI de Mafra, tendo em vista que não sabia-se o paradeiro deste importante acervo documental.

A ACI de Mafra enaltece a atitude nobre destes representantes da Câmara de Vereadores que ao encontrarem o livro de atas e, avaliando a sua importância, por nele estar registrado o início e parte da história da ACI de Mafra, não tiveram dúvidas em devolvê-lo à instituição, fato que é motivo para comemoração, o presidente e demais membros da diretoria expressam os mais sinceros agradecimentos aos senhores Valdir e Cleciomar, pela gentileza e senso de valor histórico.

Aproveitamos o momento para solicitar a todos que tenham ou saibam de alguém que possua algum documento (fotos, jornais, objetos, etc.) referente à ACI de Mafra, que entre em contato conosco, pois estamos em campanha para resgatar tudo o que for alusivo à história da instituição e juntar ao acervo já existente, e assim poderemos contar a história da Associação Empresarial de Mafra, em um livro.