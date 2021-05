Processo de abertura de novas empresas será facilitado em Mafra

Compartilhar no Facebook

Teve início na quinta-feira (06), os trabalhos para conceder celeridade aos processos internos para abertura de empresas. Equipe da área econômica da Prefeitura esteve com os representantes do SEBRAE/SC Marcia Grossl (consultora) e Celso O. Pirmann (gestor para projetos) que repassaram informações relacionadas à transparência e a desburocratização dos processos, para abertura de novas empresas. “Vamos trabalhar para adequar as novidades legais que vem principalmente desde a liberdade econômica e normas estaduais”, explicou a consultora.

Caminhos a seguir

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O trabalho de desburocratização segue três linhas, sendo elas: atualização das leis; integração dos processos e ajustes dos procedimentos. Com isso, visa-se reduzir para menos de dois dias a resposta de viabilidade e por consequência, a emissão dos alvarás será mais rápida e ágil. Além disso, também foram abordados assuntos como o funcionamento da Sala do Empreendedor e a formação dos Agentes de Desenvolvimento.

O prefeito Emerson Maas enfatizou que com estas ações, contadores e empreendedores em geral terão mais agilidade para a abertura de novos negócios na cidade. “Estamos trabalhando para facilitar a vida dos nossos empreendedores e melhorar a economia local”, concluiu o prefeito.