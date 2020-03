Procon orienta consumidor caso encontre preço abusivo de álcool gel

O Procon de Mafra emitiu nesta terça-feira uma carta de recomendação aos estabelecimentos comerciais quanto à prática de preços de produtos como álcool, álcool em gel, luvas, máscaras e etc. Dentre as recomendações, salienta o artigo 39, incisos V e X, em que é vedado exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, bem como elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços. O coordenador do Procon, Daniel José da Costa, salienta que havendo caracterização de infração por parte do estabelecimento, este poderá ser autuado e interditando, além da comunicação às autoridades competentes.

DENUNCIE

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o álcool gel já está faltando em lojas, mercados e farmácias. Para denunciar preços abusivos, entre em contato com o Procon de Mafra pelos telefones: 3642-4378 ou 3642-1880 ou via e-mail proconmafra@gmail.com – procon@mafra.sc.gov.br. O Procon fica na Rua José Boiteux, 41, Centro.

No Paraná é possível denunciar através do site do Procon. Basta acessar e preencher um formulário: http://www.procon.pr.gov.br/