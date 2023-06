Produtores de Mafra recebem cargas de pedra pelo programa Porteira Adentro

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra entregou, de janeiro a Maio de 2023 um total de 4430 m³ de pedras nas propriedades rurais do município. As entregas fazem parte do programa Porteira Adentro, da Secretaria Municipal de Agricultura.

De janeiro a maio de 2023, os produtores rurais de várias localidades do Município já receberam 443 entregas de cargas de pedras( 4.430 m³), totalizando aproximadamente 50 por cento dos 10 mil m³ de meta estipulados para o ano. Os números apresentados estão se equiparando ao atingido em 2022, quando iniciou o programa, quando foram entregues 459 cargas, num total de 4590 m³, no período de junho a dezembro.

Tabela de entrega de pedras no interior em 2022:

2022 Total de cargas entregues Total em M3 Total em 2022 459 4590 M3

Tabela de entrega de pedras no interior em 2023

Mês/ 2023 Total de cargas entregues Total em M3 Janeiro 109 1090 M3 Fevereiro 52 520 M3 Março 60 600 M3 Abril 100 1000 M3 Maio 122 1220 M3 Total em 2023 443 4430 M3

Receberam pedras em 2023 produtores das localidades de: