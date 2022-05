Produtores mafrenses participam de oficina sobre Planejamento da Produção

“Planejamento da Produção” foi o tema da oficina promovida nesta semana, no auditório do CEDUP, para cerca de 20 produtores, dentro do programa Cidade Empreendedora do Sebrae – Solução Elo.

O projeto tem por finalidade fortalecer a agricultura familiar, principalmente na abertura de novos mercados dos seus produtos. A oficina foi ministrada pelo consultor do Sebrae, Engenheiro Agrônomo Alexandre Lerípio.

Conforme explicou o Secretário de Agricultura de Mafra, Leonardo Navarro Cotrim, “a formação desse grupo é de extrema importância para os pequenos produtores, pois é através dele que o Executivo Municipal poderá implementar ações que gerem agregação de renda e melhores oportunidades aos agricultores”, afirmou.

Conexão entre oferta e demanda

Das 32 produtores mafrenses que estão atuando com a Solução Elo, 20 participaram da oficina. O projeto com a Solução Elo visa a realização de um diagnóstico de demandas públicas e privadas para aquisição de produtos da agricultura familiar, assim como, o diagnóstico da produção dos municípios em que está atuando, com a finalidade de fazer a conexão entre a oferta e a demanda.