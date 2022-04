Produtos da agricultura familiar conquistam cada vez mais espaço na alimentação escolar

53,22% dos recursos destinados à alimentação escolar foram gastos com produtos da agricultura familiar, sendo que o percentual exigido por lei é de 30%

Na tarde da última quinta-feira, 07, membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE – reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Educação para apreciarem a prestação de contas da aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar no ano de 2021, as quais, após relatadas, foram aprovadas pelo conselho. A apresentação foi feita pela técnica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, Maysa Pimentel Dzus, que na ocasião também esclareceu dúvidas relativas às receitas e despesas da alimentação escolar.

Repasses

Pelo convênio com o FNDE/PNAE, o Governo Federal repassou ao município, em 2021, o valor de R$ 1.097.448,59 para ser utilizado na alimentação escolar das 29 unidades da rede municipal de educação. Desse total, R$ 584.076,64 foram gastos com produtos da agricultura familiar, o que representa um percentual de 53,22%, quando o mínimo de gastos com a agricultura familiar exigidos por lei é de 30%. Vale destacar que o saldo a reprogramar é de 15% .

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM NÚMEROS (R$) – 2021 RECEITA RECEBIDA R$ 1.097.448,59 RECEITA REPROGRAMADA R$ 336.486,83 RECEITA DO EXERCÍCIO R$ 760.961,76

DESPESAS AGRICULTURA FAMILIAR R$ 584.076,64 DEMAIS DESPESAS COM OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 344.293,55

PERCENTUAL APLICADO EM 2021 (%) EM AGRICULTURA FAMILIAR 53,22% DO RECURSO DO FNDE 84,59%