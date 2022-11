Professor de Mafra é convocado como assistente técnico da seleção catarinense de basquete sub-17

Compartilhar no Facebook

Pela 5ª vez, Plácido Gaissler Filho vai atuar junto à seleção catarinense de basquetebol feminino

Há poucos dias o técnico de basquetebol feminino de Mafra, professor Plácido Gaissler Filho recebeu o convite do presidente da Federação Catarinense de Basketball (FCB), Fábio Pamplona Deschamps, para integrar a seleção catarinense sub-17 feminino como assistente técnico. O professor aceitou a missão e embarca neste domingo, 20, para Criciúma para participar da fase de treinamento e competição – 21 a 27 de novembro, visando a participação no Campeonato Sul Brasileiro de Seleções Sub-17 Feminino.

O Campeonato Sul Brasileiro terá na disputa os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e ainda Mato Grosso do Sul que participará como convidado.

Para o Professor Plácido “este convite é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no basquetebol com as equipes de Mafra, seja nos eventos da Fesporte ou da Federação Catarinense de Basketball”.

Pela quinta vez, o técnico é chamado para integrar uma delegação estadual de basquetebol feminino. Nos anos de 1991, 1992, 1994 e 2008 contabilizou resultados positivos para sua equipe, sendo:

– Vice-campeão brasileiro juvenil – 1991 – auxiliar técnico

– 4º lugar nos Jogos Escolares Brasileiros – 1992

– 3º lugar nos Jogos Escolares Brasileiros – 1994 – técnico da Seleção Catarinense

– 3º lugar no Sul Brasileiro – 2008 – auxiliar técnico

O professor segue um lema para buscar a vitória e sempre o repassa para suas atletas: “Se você está entre os grandes, vai ser grande”.

Confira quem integra a delegação

COMISSÃO TÉCNICA:

Técnica: Luana Scaini Minotto – S.R. Mampituba

Assistente Técnico: Plácido Gaissler Filho – ABAM

Estatística: Silvia Glaci Evers – Salesiano

Chefe de Delegação: Luiz Ernani Buerger

PROGRAMAÇÃO: