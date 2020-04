Professor de medicina da UnC tem artigo publicado em importante periódico internacional

O professor da escola de medicina da UnC, dr. Aloysio Enck Neto é um dos autores do relato de caso “Mixofibrossarcoma da Glândula Tireóide”, publicado na edição 48 do periódico internacional Archives of Head and Neck Surgery.

A pesquisa é uma parceria da UnC com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em co-autoria dos pesquisadores Maria da Graça Caminha Vidal, Onivaldo Cervantes, Melissa Falster Daubermann e Fernando Cogo Manduca.

O estudo clínico retrata uma paciente com sarcoma primário da glândula tireóide, com queixa inicial de crescimento indevido na região do pescoço e dificuldade para engolir sólidos. O artigo relata o diagnóstico através de exame histopatológico e ressonância magnética com tratamento cirúrgico e radioterapia.