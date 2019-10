Professor Miguel Dittrich é homenageado na Alesc

O professor de Mafra, Miguel Dittrich, esteve entre os dez professores catarinenses homenageados na Alesc, por sua atuação e contribuição, representando todos os profissionais da Educação de Santa Catarina. O ato simbólico, no dia do professor (15/10), foi da deputada Luciane Carminatti (PT), presidente da comissão de educação.

Pela primeira vez, a Alesc suspendeu a sessão ordinária para o ato de valorização do magistério em plenário. Os professores, um de cada modalidade de ensino e um de cada região do estado, foram escolhidos por indicações da comunidade escolar, seja pelo potencial inspirador, por ter projetos que fazem a diferença ou por ser estudioso da área.

Durante a homenagem, o professor Miguel Dittrich ocupou a tribuna para falar em nome da categoria. Miguel defendeu a valorização dos professores, não só financeira, mas estrutural e lembrou que os profissionais da educação estão formando os futuros cidadãos ajudando a formação de uma sociedade melhor. Alertou ainda a preocupação de que 50% dos professores catarinenses não possuem plano de saúde.

“Este ato simbólico, que traz o professor para a centralidade do parlamento e do debate, é um convite a superarmos nossa condição histórica de não atribuir a devida importância à formação de professores, sobretudo, para a educação básica. Seguimos lutando acima de tudo, por uma carreira digna. Como professora que sou, com mais de 30 anos de magistério, anseio que, além de um dia para celebrar nossa profissão, essa data seja marcada pelo debate que nos leve à qualidade que o ofício requer, com proposições efetivas e compromissos assumidos por todos”, enfatizou a deputada Luciane.