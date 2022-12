Professor Plácido traz medalha de campeão para Mafra

Compartilhar no Facebook

Seleção Catarinense de Basquete foi a campeã no Campeonato Sul Brasileiro de Seleções Sub-17 Feminino, auxiliada pelo assistente técnico Plácido Gaissler Filho

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito Emerson Maas fez questão de parabenizar o professor Plácido Gaissler Filho, que atuou como assistente técnico da seleção catarinense sub-17 feminino, que disputou o Campeonato Sul Brasileiro de Seleções Sub-17 Feminino, sagrando-se campeã. Assistidas por Plácido, as atletas venceram o time do Paraná pelo placar 44 x 33, num jogo disputado. O campeonato foi realizado no último fim de semana em Criciúma.

O prefeito destacou a participação do professor na conquista da equipe. “Você merece estar à frente de uma equipe deste porte, mostrando que empenho, garra e força de vontade fazem vencedores. Parabéns professor, e que venham mais conquistas”, disse. O professor fez questão de mostrar ao prefeito, com orgulho, a medalha de ouro que ganhou neste campeonato.

Resultados

Sub-17

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

1° Santa Catarina

2° Paraná

3° Mato Grosso do Sul

4° Rio Grande do Sul