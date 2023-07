Professores da rede municipal de Mafra participam de formação continuada

Aproveitando as férias escolares, a Secretaria Municipal de Educação reuniu na tarde de segunda-feira, dia 17, cerca de 500 professores da rede municipal de ensino – da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I e II – para a segunda formação continuada deste ano. A abertura oficial aconteceu no Cineplus Emacite, onde os presentes ouviram sobre o Protocolo Estadual de Segurança nas escolas, apresentado pelas policiais militares Diana e Juliana. Na sequência foi abordado o tema “Dificuldades de Aprendizagem”, pelo palestrante Antônio da TFD, empresa do sistema de ensino do município.

A vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira parabenizou a realização do evento. “Parabenizo a Secretaria de Educação por realizar uma capacitação como essa, que se preocupa tanto com o aprendizado, como com a segurança das crianças nas escolas. Destacou ainda a presença maciça dos professores. Isso demonstra o interesse de vocês em aprender cada vez mais, o que é fundamental em qualquer profissão”.

Momento de trocar ideias e de criar estratégias

A Secretária de Educação de Mafra, Jamine Henning destacou a importância da formação por se observar a cada ano um aumento de alunos com dificuldades de aprendizagem. “Do início deste ano até agora não temos nenhuma turma com alunos sem dificuldades e isso acaba sobrecarregando os professores. Este momento é para troca de aprendizagens entre os professores e também com os profissionais da empresa do sistema de ensino do município, a FTD”, declarou. Explicou que “é um momento de trocar ideias e de criar estratégias de aprendizagem para crianças com dificuldades e assim fazer com que nossos professores sintam-se abraçados dentro desta realidade”. Jamine acrescentou que a formação é importante também para que todos os alunos, independente de terem dificuldades ou não, consigam a aprendizagem desejada.

Estratégias nas escolas

No dia 18, terça-feira, os professores continuam com a capacitação, porém divididos entre a escola CEIM Beija-Flor, o salão do CCI e o salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida. No CEMMA, equipe do Positivo tratará de temas como “Alfabetização e Letramento” e ainda “Metodologias Ativas e Protagonismo Estudantil”.