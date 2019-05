Professores da região que atuam com ensino religioso agradecem pelo momento de estudo

Os professores da região do Planalto Norte catarinense, que atuam com a disciplina de ensino religioso, avaliaram a formação realizada em Mafra, na última semana, como fundamental para o entendimento da melhor forma de repassar os conteúdos respeitando a individualidade e a diversidade religiosa dos alunos.

Conforme explicações e trabalhos realizados, de reflexão e amplos entendimentos, os professores manifestaram a satisfação em poder participar de tal curso, destacando principalmente a atuação do professor Lourival José Martins Filho, “que conduziu as atividades de forma a promover um diálogo construtivo, ampliando os conhecimentos”, destacaram. Para homenagear o palestrante, a professora Elisangela Catarina Penkal, do município de Itaiópolis, entregou, em nome dos demais, uma lembrança com produtos típicos da região.

Os professores participaram, no período de 21 a 23 de maio, de curso para a elaboração da proposta curricular para o ensino fundamental. O encontro reuniu professores do ensino fundamental – séries finais – de ensino religioso, educação física e artes dos municípios de Mafra, Itaiópolis, Monte Castelo, Major Vieira, Papanduva, Bela Vista do Toldo, Três Barras e Canoinhas. Foi uma parceria com Senac.