Profissionais da educação infantil da rede municipal de Mafra participam de reunião preparatória para 2018

Cerca de 20 profissionais da educação infantil da rede municipal de ensino de Mafra participaram durante a última quarta-feira, 7, de reunião preparatória para o ano letivo de 2018, realizada na Secretaria Municipal de Educação. Os presentes foram convidados a participar de oficinas dinâmicas, com temas relacionados ao cotidiano infantil, do berçário ao maternal, como acolhimento, fases da educação infantil e troca de experiências.

“Foi um dia produtivo quando realizamos várias atividades lúdicas para aplicar em sala de aula, explorando temas de projetos que vamos trabalhar com as crianças durante o ano”, relatou a professora do Anjo da Guarda, Isabelly Hubner Nizer Alvez. Para ela a troca de ideias é muito importante. “Interagirmos para trocar conhecimentos. Estamos ansiosos pelos próximos encontros”, declarou.

A reunião foi tida como um início para uma formação continuada para profissionais da educação infantil. O objetivo do evento, segundo a Secretária Estela Maris Bergamini Machado foi promover uma troca de experiências, mostrando que todos têm condições de transmitir e, ao mesmo tempo receber conhecimentos e que todos podem se ajudar visando um continuo aperfeiçoamento dos atendimentos às crianças que frequentam as escolas de Mafra. Ela destacou o empenho do executivo municipal em proporcionar o melhor possível para a educação dos filhos mafrenses.