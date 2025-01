Profissionais da educação se preparam para a volta às aulas em Mafra

Com a proximidade do início do ano letivo, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, organizou uma capacitação especial para todos os profissionais da educação da rede municipal.

A programação, que ocorrerá entre os dias 3 e 7 de fevereiro, visa aprimorar conhecimentos, promover a ambientação nas unidades escolares e proporcionar trocas de experiências enriquecedoras.

Entrosamento

Em um primeiro momento, nos dias 03 e 04 de fevereiro, durante os períodos da manhã e da tarde acontece a ambientação nas unidades escolares, nas quais todos os profissionais da educação deverão comparecer às suas respectivas escolas para um momento de integração e planejamento.

Na tarde do dia 04 acontece a abertura da capacitação 2025 com o tema “Da primeira letra ao horizonte infinito do saber”, no Centro de Eventos Raízes da Tradição. Os participantes irão assistir à palestra show “Como manter o bem-estar e o equilíbrio emocional para vencer os desafios da educação”, com Eduardo Shinyashiki. Na sequência, lançamento do “Mafra Lê” – um aplicativo interativo que incentiva crianças do 1º ao 9º ano a desenvolverem o hábito da leitura de forma divertida e envolvente, e ainda aproxima pais e filhos da leitura.

Nos dias 05, 06 e 07 os profissionais da educação participarão de formações com temáticas relevantes para o aprimoramento da prática docente como: Estratégias e Atividades Motivadoras e Inspiradoras na Prática da Leitura; Educação Inclusiva no Contexto Escolar; Metodologias Ativas; O Aluno Como Sujeito Agente do Processo de Ensino e Aprendizagem; Alfabetização e Letramento.

Compromisso com a Educação

A Prefeitura de Mafra reforça seu compromisso com a qualidade do ensino, investindo na capacitação contínua dos profissionais da educação. “Essa formação é essencial para garantir um retorno às aulas mais preparado, acolhedor e inovador para os estudantes da rede municipal. Começaremos com nossa equipe motivada pelo crescimento dos nossos alunos, pela inovação pedagógica e pela certeza de que cada esforço contribui para uma educação melhor”, disse a secretária da pasta, Jamine Henning.

O prefeito Emerson Maas acredita que cada membro da equipe compartilha da paixão pelo ensino, da dedicação ao aprendizado contínuo e do desejo de impactar positivamente a vida de cada estudante. “Sabemos que o sucesso educacional é fruto do trabalho conjunto. Que nossos profissionais sigam unidos pelo propósito de ensinar, aprender e inspirar, sempre com entusiasmo e dedicação”, concluiu.