Profissionais da saúde participam de oficina orientativa sobre Telemedicina e instrumentos de gestão

Conhecer as funcionalidades do programa estadual Telemedicina, instrumentos de gestão, planejamento, além de regulação, PPI ambulatorial, teto MAC e contratualizações foi a proposta da “Oficina Orientativa” para a região do planalto norte, realizada pelo Conselho de Secretarias Municipais da Saúde de Santa Catarina – COSEMS/SC. Esta ação aconteceu na última quinta-feira, 04, na UnC – Mafra, reunindo cerca de 75 profissionais dos municípios de Mafra, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Três Barras, Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul.

INVESTIMENTO EM QUALIFICAÇÃO

A Telemedicina é uma plataforma on-line para realização de exames à distância com oferta de laudos por especialistas, com o objetivo de facilitar acesso do cidadão aos exames médicos de média e alta complexidade como eletrocardiogramas, dermatológicos, endocrinológicos, entre outros. O Sistema Catarinense de Telemedicina e Telessaúde (STT) oferta ainda webconferências, minicursos e teleconsultorias.

A Secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, declarou que “capacitações como esta visam a educação permanente aos profissionais, fortalecendo a Atenção Primária em saúde e investindo na qualificação do recurso humano, fundamental na prestação de serviços ao cidadão”.

Para o vice-presidente do COSEMS, Manuel Rodrigues Del Olmo, esta oficina é de fundamental importância para a gestão da saúde nos municípios. “Estamos fazendo a nossa parte: levando o conhecimento e capacitação às macrorregiões do nosso estado”, disse, já declarando aberta a oficina. Em seguida, teve início a capacitação conduzida por técnicos do STT.

TELESSAÚDE

Vale destacar que o Telessaúde Santa Catarina, em parceria com a SES-SC e algumas secretarias municipais, tem cobertura para 100% dos municípios do estado, com oferta de todos os serviços previstos no Programa Nacional, consolidando-se como uma importante ferramenta de apoio assistencial e educação permanente dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais informações obre o Telessaúde podem ser obtidas no site: https://telessaude.ufsc.br/o-telessaude/