Profissionais do CAPS I realizam atendimentos com práticas integrativas complementares servidores do SUS

Nas duas últimas quartas-feiras, dias 01 e 08 de abril, das 12 às 16h, a naturóloga Helen Silva, a musicoterapeuta Thabata Moraes e os estagiários: Bruna, de psicologia e Gabriel, de enfermagem atenderam funcionários atuantes no SUS de Mafra. Os atendimentos foram realizados nas dependências do Núcleo Materno Infantil e estavam voltados a saúde mental dos profissionais que neste momento enfrentam a linha de frente do atendimento da Covid-19 nos postos de saúde, policlínica, UPA e hospital. Os atendimentos foram feitos com reiki, florais e auriculoterapia, todos esses recomendados pela OMS e o Ministério da Saúde do Brasil. Foram realizados 48 atendimentos nestes dois dias.

