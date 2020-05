Profissionais dos transportes escolar e turismo de Mafra se manifestam em busca de auxílio

A manhã deste sábado (16), teve grande movimentação dos profissionais do transporte escolar e turismo em Mafra, que foram às ruas para pedir ajuda.

O manifesto – silencioso e organizado – teve início na rua Pedro Kuss (em baixo da Ponte Rodrigo Ajace), contornou a antiga Prefeitura, subiu a rua Felipe Schmidt e seguiu sentido Vila Nova.

REIVINDICAÇÕES

Conscientes que a paralisação das aulas é necessária neste momento, os profissionais destes segmentos reivindicam para que autoridades busquem, a exemplo de outras cidades no Estado, auxiliá-los nos seguintes sentidos:

– Linha de crédito para profissionais do transporte escolar, com carência de seis a 12 meses, visto que não há previsão do retorno das aulas;

– Adiamento das parcelas das vans financiadas

Tais pedidos, de acordo com os profissionais, são necessários, visto que esse serviço é a única fonte de renda da maioria, afetados diretamente sem as aulas e turismo.

REUNIÃO COM O PREFEITO

Segundo os profissionais, é aguardado o retorno de um requerimento enviado nesta semana para a Prefeitura de Mafra, onde pedem uma reunião com o chefe do Executivo Municipal para expor a situação.