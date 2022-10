Profissional de Educação Infantil realizou sonho de contar histórias para alunos das escolas municipais

“Praticar a contação de histórias, seja na educação infantil ou nos anos iniciais é muito importante, pois transmite-se valores morais às crianças e elas estimulam suas emoções e a imaginação, além de terem o gosto pela leitura desenvolvido, independente do gênero textual”, essa afirmação faz parte do projeto “Contar e Encantar” da profissional de Educação Infantil, Morjana Pereira Alves. Este ano, ela o apresentou à secretária municipal de educação, esporte e cultura, Jamine Henning, que acatou a ideia, passando a ser colocado em prática.

A partir daí, Morjana já contou histórias em várias escolas, destacando-se na Semana da Criança (alusivo à comemoração do dia das crianças). “Mesmo tendo sido readaptada, ela está fazendo tudo o que sempre sonhou, pois a Prefeitura, por meio da secretaria de educação, deu esta oportunidade a ela”, destacou a secretária.

As histórias…

De acordo com o projeto da servidora, ao longo dos tempos, a contação não é mais vista como uma simples oficina, ela é de caráter muito importante na vida dos alunos, despertando-lhes o senso crítico, ou seja, tornando-o um leitor assíduo.

A seguir, acompanhe um bate-papo com a contadora de histórias

Prefeitura de Mafra: Como você se descobriu contadora de histórias?

Morjana: Contar e Encantar um sonho realizado. Era uma vez…Uma sonhadora que desde a infância já imagina como era voar e como as árvores se movimentavam apenas com o vento. Pensava como nascia uma flor no alto de uma montanha. Em meio de baldes, produtos de limpeza, muitos sorrisos e choros, passava seus dias nos corredores da escola, muitas salas para limpar e o sonho de ter seu nome escrito em um jaleco. Esse sonho foi tomando formas. Foram anos de preparação, mas o jaleco foi confeccionado na cor rosa e um lindo bordado. Os dias foram passando e a sonhadora contadora de história foi surgindo entre lutas e obstáculos ela que sonhava em despertar nas pessoas o gosto por ouvir histórias, para que pudessem criar, imaginar como ela e despertar a criança que existe em cada um.

Prefeitura de Mafra: O que é “contar histórias” para você?

Morjana: Contar história é abrir espaço para a imaginação, é a aproximação entre as famílias, amigos, conhecidos transmite informações e abrange nossas emoções, cria cumplicidade entre o autor o narrador e o telespectador. O Contar e encantar está presente nos diversos lugares, levando alegria. Nas escolas, asilos, creches, sozinha ou acompanhada, de cara limpa ou de cara pintada, sem fantasia, mas animada seja bruxa, ou seja, fada, pintando e animando, com a família. apresentando e diversificando. E assim surgiu O projeto contar e encantar.

Prefeitura de Mafra: O que é preciso ter (características) para ser uma contadora de história?

Morjana: Imagine os personagens e dê vida a eles com gestos, entonações e até se possível, utilize algumas fantasias. Sua ação criará grandes expectativas ao ouvinte além de tornar o momento muito prazeroso. Gostar de estar com pessoas, desprender-se de vaidade e estar aberto ao novo, ter um olhar para o mundo e estar atualizado, respeitar o próprio perfil. Buscar sempre novas histórias e formas de conta-las e principalmente ter amor pelo que faz.

Prefeitura de Mafra: Como é a receptividade do público?

Morjana: Tornar a história mágica, mergulhando nas aventuras e fantasias que ela proporciona, são os grandes segredos para a hora da contação de histórias se transformar em um momento inesquecível. A receptividade é fantástica tanto na hora da contação, participando criando o imaginário como após querer ver os personagens, dar um abraço carinhoso na contadora, falar sobre a história e seus personagens.

Prefeitura de Mafra: Como foi apresentar o projeto para secretária Jamine o que ela achou?

Morjana: Fiz o projeto e fui apresentar a ela, com o coração cheio de esperança e amor. A Jamine prontamente me recebeu e disse um sim o qual eu esperava a mais de quatro anos, se colocou a disposição para ajudar no que fosse necessário.

Prefeitura de Mafra: Você faz ou fez faculdade nessa área?

Morjana: Sou profissional da educação graduada em pedagogia pela faculdade Universidade Leonardo da Vinci, Uniasselvi, pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas-FACISA, pós-graduada em A Arte de Contar Histórias Associação Amigos das histórias Faculdade do Distrito Federal-FACDF. Sou docente na área de Educação Infantil e Fundamental, atuo com Contação de Histórias com crianças, desenvolvendo competências voltadas à comunicação e a criatividade.

Prefeitura de Mafra: Desde quando você realiza apresentações?

Morjana: Desde 2013 com fantasias, fantoches, máscaras e cenários confeccionados com materiais reciclados. Ministro palestra e oficinas em formações pedagógicas para alunos do magistério e atuo em parceria com SESC, SENAC, SENAI com oficinas para idosos e crianças e Contação de histórias.

Prefeitura de Mafra: Quais seus planos ou projetos para o futuro?

Morjana: O meu maior projeto é trabalhar com contação de histórias para todas as idades, criar imaginar levar o hábito da leitura aos nossos alunos. Penso em mais uma graduação em Artes Cênicas.

Morjana nas redes sociais

Para quem quiser conhecer mais sobre a Morjana, ter acesso a fotos e vídeos, ela possui uma página no Facebook: Histórias para Contar e Encantar